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В России
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44 минуты назад
Минтранс РФ анонсировал новые рейсы на Мальдивы к Новому году
«Авиакомпания «Азур Эйр» с конца октября 2026 года планирует начать полёты по маршруту Москва (Внуково) — Мале с частотой три рейса в неделю, в период новогодних праздников планируется увеличение частоты полётов до семи рейсов в неделю», — сказали в ведомстве.
Кроме того, выполнять рейсы могут и другие авиаперевозчики.
«Авиакомпания «Уральские авиалинии» также рассматривает возможность начала полетов на Мальдивы из городов России», — добавили в Минтрансе.
Летом стало известно, что с 30 октября S7 Airlines будет летать из Новосибирска в Мале дважды в неделю.
В основном же на Мальдивы летает «Аэрофлот». Компания выполняет девять рейсов в неделю из Москвы, но пока не планирует увеличивать их число, отметили в ведомстве.
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