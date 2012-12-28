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сегодня, 15:36
В Брянской области два грибника подорвались на взрывном устройстве в лесу
В Дятьковском районе в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве в лесу ранения получили два грибника.
«В Дятьковском районе вблизи деревни Верещовка в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве в лесу ранения получили два грибника», — написал глава региона в соцсетях.
По его словам, пострадавшей женщине 65 лет, а мужчине — 45. Они получили ранения разной степени. Губернатор сообщил, что грибников госпитализировали, — пишут «Известия».
Ковальчук призвал жителей и гостей региона отказаться от походов в леса, расположенные неподалеку от зоны СВО. Он также напомнил гражданам не трогать подозрительные предметы.
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