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сегодня, 12:37
В ОП предлагают повышать пенсии с 70 лет вместо 80
Фиксированную выплату в составе страховой пенсии по старости следует повышать с 70 лет, а не с 80, как это предусмотрено сейчас.
«С учетом продолжительности жизни все-таки надо не с 80, а с 70 лет автоматически повышать уже имеющуюся страховую часть пенсии», — сказал Гриб.
По его словам, с годами людям необходимо больше лекарств, больше санаторно-курортного лечения, больше забот о своем здоровье, — передает ТАСС.
«Все это не бесплатное, как правило. Поэтому надо на 10 лет раньше делать это увеличение пенсии. Живешь дольше — получаешь больше, потому что забота о здоровье с каждым годом для пенсионеров дело не дешевое», — сказал Гриб.
Сейчас когда пенсионеру исполняется 80 лет, фиксированная часть страховой пенсии по старости удваивается. Это закреплено в законе «О страховых пенсиях». С 1 января 2026 года базовый размер фиксированной выплаты — 9 584,69 рубля. После увеличения пенсионер получает 19 169,38 рубля. Эта прибавка выплачивается пожизненно.
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