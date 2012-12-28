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В России
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40 минут назад
ФСБ задержала готовившую теракт на военный аэродром под Воронежем россиянку
ФСБ задержала в Воронеже гражданку России, которая готовила атаку беспилотниками на военный аэродром Балтимор. Все это она делала по заданию украинских спецслужб.
«На момент начала СВО я проживала на Украине. Там меня завербовал сотрудник украинской спецслужбы, который предложил мне выехать в Россию для выполнения его поручений, за которые обещал выплачивать денежные средства», — сообщила задержанная.
«По его заданиям я приехала в город Воронеж и арендовала гараж возле военного аэродрома. Туда из тайников привозила беспилотники и взрывчатку. По его инструкциям собирала их. После выполнения задания я должна была выехать из России обратно на Украину», — заявила она в своих показаниях.
Как сообщил в свою очередь на видео оперативный сотрудник ФСБ, пособницу украинских спецслужб задержали «в ходе отработки полученной информации о планах СБУ атаковать в Воронеже военный аэродром Балтимор с помощью БПЛА», — передает ТАСС.
По его словам, она арендовала гараж на окраине города, откуда планировались удары по военному аэродрому одновременно девятью беспилотниками, в каждом из которых было более 500 граммов взрывчатки иностранного производства, для нанесения максимального ущерба как военной технике, так и личному составу аэродрома.
«Нам удалось предотвратить диверсию, задержав агента украинских спецслужб и изъяв предметы террора», — отметил оперативный сотрудник ФСБ
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