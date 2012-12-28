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В России
57
40 минут назад

ФСБ задержала готовившую теракт на военный аэродром под Воронежем россиянку

ФСБ задержала в Воронеже гражданку России, которая готовила атаку беспилотниками на военный аэродром Балтимор. Все это она делала по заданию украинских спецслужб.

Задержанная за подготовку атаки дронами на военный аэродром Балтимор под Воронежем россиянка дала признательные показания, рассказав, что ей обещали денежное вознаграждение и она должна была выехать на Украину, — рассказала она в показаниях на видео ФСБ.

«На момент начала СВО я проживала на Украине. Там меня завербовал сотрудник украинской спецслужбы, который предложил мне выехать в Россию для выполнения его поручений, за которые обещал выплачивать денежные средства», — сообщила задержанная.

«По его заданиям я приехала в город Воронеж и арендовала гараж возле военного аэродрома. Туда из тайников привозила беспилотники и взрывчатку. По его инструкциям собирала их. После выполнения задания я должна была выехать из России обратно на Украину», — заявила она в своих показаниях.

Как сообщил в свою очередь на видео оперативный сотрудник ФСБ, пособницу украинских спецслужб задержали «в ходе отработки полученной информации о планах СБУ атаковать в Воронеже военный аэродром Балтимор с помощью БПЛА», — передает ТАСС.

По его словам, она арендовала гараж на окраине города, откуда планировались удары по военному аэродрому одновременно девятью беспилотниками, в каждом из которых было более 500 граммов взрывчатки иностранного производства, для нанесения максимального ущерба как военной технике, так и личному составу аэродрома.

«Нам удалось предотвратить диверсию, задержав агента украинских спецслужб и изъяв предметы террора», — отметил оперативный сотрудник ФСБ
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