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В России
18
11 минут назад

Россияне не могут погасить кредитные карты из-за налоговых долгов

В последнее время россияне стали чаще жаловаться на невозможность погасить кредитные карты из-за налоговых долгов.

Россияне всё чаще жалуются на то, что банки блокируют им пополнение кредитной карты из-за долгов по налогам, — пишут «Известия».

Число подобных обращений начало расти с весны этого года, сказал управляющий партнер ЮК «Лекс Альянс» Артур Леер. Деньги, которые вносит клиент для погашения займа, списываются в пользу налоговой в приоритетном порядке, а операции по карте ограничиваются, — отметил он.

Такая схема списания предусмотрена законом, — пояснили в Федеральной налоговой службе (ФНС). Если средств на счете недостаточно для погашения всех обязательств, то банк обязан соблюдать очередность платежей. Взыскание налоговой задолженности относится к третьей очереди, а погашение кредита — к пятой. Поэтому деньги сначала идут на уплату сборов.

Такой порядок может привести к дополнительным рискам для клиентов, например, к возникновению просрочки, отмечают эксперты.

Всё чаще граждане обращаются на консультацию по поводу правомерности блокировки пополнения кредитки, — рассказал управляющий партнер юридической фирмы «Формула Согласия» Дмитрий Челноков. С 1 ноября 2025 года ФНС получила право взыскивать с россиян задолженность без обращения в суд, если ее размер не оспаривается.

Чтобы не столкнуться с трудностями при погашении кредитки, необходимо проверить наличие налоговой задолженности. Сделать это можно в личном кабинете ФНС или через «Госуслуги», — заявила заместитель руководителя проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Александра Пожарская.

После погашения долга ФНС направит в банк информацию, необходимую для снятия ограничений. Но восстановление доступа может занять время, обычно один-два рабочих дня.
кредиты
долги
налоги
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