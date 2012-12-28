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В России
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36 минут назад
Доля квартир в продаже со скидками превысила 40%
Согласно данным исследования (есть у «Известий»), большинство застройщиков столицы предлагают дисконт на «первичку» на уровне 15–20% на выборочные объемы при 100% оплате. По отдельным лотам скидки могут доходить до 40%.
Кроме того, массово используются адресные предложения: скидки зарплатным клиентам банков, скидки 2–5% при повторной покупке, скидки за рекомендацию («Приведи друга»), а также скидки 2–3% при покупке через trade-in.Также застройщики активно предлагают и субсидированные ипотечные программы. Для покупателей без льгот ставки на весь срок кредитования, по данным RedCat, составляют 12–13%, а для покупателей с семейной ипотекой есть варианты со ставками в районе 3,5% и программы с увеличенным лимитом до 30–50 млн рублей.
По данным представителей бизнеса, в среднем по России доля скидочных квартир доходит до 40% и более процентов.
«Цифра 44% — это уже суровая реальность для всего рынка, а не только столицы», — заявил «Известиям» директор по продажам компании «Талан» Рустам Хамдамов, также признавший, что год назад таких лотов было гораздо меньше.По его словам, главная причина в падении спроса: покупатель стал более рациональным, а условия кредитования — жестче.
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