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сегодня, 16:26

Красная икра на Кубани подорожала на 41%

В сентябре икра сильно подорожала: килограмм обходился в среднем по медианной цене в 18,8 тысячи рублей — на 53% дороже, чем год назад. Люди стали экономить и чаще выбирать маленькие упаковки по 100–150 граммов вместо привычных 300–500 граммов.

Медианная стоимость 1 килограмма натуральной красной икры в Краснодарском крае за январь–сентябрь 2026 года составила 17,6 тысяч рублей, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом число покупок снизилось на 12%, — рассказали РБК Краснодар в пресс-службе аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

В сентябре медианная стоимость 1 кг красной икры достигла 18,8 тыс. руб., что на 55% выше прошлогодних показателей, в то время как число покупок сократилось на 19%, а средний чек составил 3,2 тысяч рублей (-17%). Наиболее востребованными видами натуральной красной икры в этом году стали икра кеты и нерки. В предыдущие годы лидировала икра горбуши.

«На фоне вымывания из продажи доступной икры горбуши и резкого роста ценника в категории потребители не спешат с покупкой деликатеса. Более того, многие переключаются на малые порции, в упаковках по 100–150 граммов. Как правило, это кета и нерка. Спрос также ниже ввиду более высокой базы прошлого года, когда путина была удачнее. Многие потребители также переходят на имитированную красную и «белую» икру минтая, трески, сельди», — пояснили эксперты аналитического центра «Чек Индекс».

Медианная стоимость имитированной (аналоговой) красной икры в январе–сентябре за упаковку увеличилась на 6%, до 577 рублей, а число покупок выросло на 10% год к году.
красная икра
экономика
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