Красная икра на Кубани подорожала на 41%

В сентябре икра сильно подорожала: килограмм обходился в среднем по медианной цене в 18,8 тысячи рублей — на 53% дороже, чем год назад. Люди стали экономить и чаще выбирать маленькие упаковки по 100–150 граммов вместо привычных 300–500 граммов.