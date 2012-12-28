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В России
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сегодня, 16:26
Красная икра на Кубани подорожала на 41%
В сентябре икра сильно подорожала: килограмм обходился в среднем по медианной цене в 18,8 тысячи рублей — на 53% дороже, чем год назад. Люди стали экономить и чаще выбирать маленькие упаковки по 100–150 граммов вместо привычных 300–500 граммов.
В сентябре медианная стоимость 1 кг красной икры достигла 18,8 тыс. руб., что на 55% выше прошлогодних показателей, в то время как число покупок сократилось на 19%, а средний чек составил 3,2 тысяч рублей (-17%). Наиболее востребованными видами натуральной красной икры в этом году стали икра кеты и нерки. В предыдущие годы лидировала икра горбуши.
«На фоне вымывания из продажи доступной икры горбуши и резкого роста ценника в категории потребители не спешат с покупкой деликатеса. Более того, многие переключаются на малые порции, в упаковках по 100–150 граммов. Как правило, это кета и нерка. Спрос также ниже ввиду более высокой базы прошлого года, когда путина была удачнее. Многие потребители также переходят на имитированную красную и «белую» икру минтая, трески, сельди», — пояснили эксперты аналитического центра «Чек Индекс».
Медианная стоимость имитированной (аналоговой) красной икры в январе–сентябре за упаковку увеличилась на 6%, до 577 рублей, а число покупок выросло на 10% год к году.
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