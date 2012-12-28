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В России
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6 минут назад
Страховые пенсии в РФ в 2027 году будут проиндексируют дважды
Страховые пенсии граждан будут проиндексированы в феврале на 6,8% и в апреле 2027 года — на 3,3%.
«Страховые пенсии будут проиндексированы дважды: с февраля на уровень инфляции — это 6,8%, а с апреля на 3,3% — это те размеры, на которые, как мы оцениваем, будет расти уровень заработных плат в экономике», — сказал министр.
Средний размер пенсии по старости на конец следующего года, по его словам, составит 29 тысяч 924 рубля.
Также в следующем году будут проиндексированы размер прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда в России. Прожиточный минимум составит в следующем году 20 тысяч 227 рублей, а МРОТ — 28 тысяч 935 рублей.
«Это позволит обеспечить задачу, поставленную президентом — выходу МРОТ к 2030 году к размеру 35 тысяч рублей», — заявил Силуанов.
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