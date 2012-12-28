Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Отопительный сезон начнется в Липецке 14 октября
Общество
В Липецкой области до +24
Погода в Липецке
Липчане хотят тепла!
Общество
Из кафе украли ноутбук, три музыкальных колонки и провода
Происшествия
Мичуринский грибник так увлёкся, что дошёл лесом до добровской Преображеновки
Происшествия
Пара юных самокатчиков попала под машину: госпитализирована 15-летняя девушка
Происшествия
Одна из директоров «Грязинского пищекомбината» отправилась в колонию на четыре года
Происшествия
Заболевшая лихорадкой Западного Нила липчанка месяц провела в искусственной коме на аппарате ИВЛ
Здоровье
Сегодня в Липецке: как скоро всех заменит ИИ, лайфхаки, как заставить работодателя платить вам больше
Спорт
Читать все
Отопительный сезон начнется в Липецке 14 октября
Общество
Липецк на 31-м месте в стране по уровню зарплат
Экономика
Пошёл за грибами и не вернулся: в лесополосе нашли тело 52-летнего мужчины
Происшествия
У пьяного гонщика на самодельном «спорткаре» закончился бензин и его догнали полицейские
Происшествия
Кражу трюкового велосипеда парнем в маске записали камеры наблюдения
Происшествия
Одна из директоров «Грязинского пищекомбината» отправилась в колонию на четыре года
Происшествия
Напавшие на водителя рейсового автобуса дебоширы получили по полтора года условного срока
Происшествия
Мичуринский грибник так увлёкся, что дошёл лесом до добровской Преображеновки
Происшествия
В Грязях горел «Лазертаг»
Происшествия
72-летняя липчанка отправила на «безопасный счёт» больше миллиона рублей
Происшествия
Читать все
В России
7
6 минут назад

Страховые пенсии в РФ в 2027 году будут проиндексируют дважды

Страховые пенсии граждан будут проиндексированы в феврале на 6,8% и в апреле 2027 года — на 3,3%.

Министр финансов Антон Силуанов рассказал на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, что страховые пенсии в России в 2027 году будут проиндексированы дважды: с 1 февраля по уровню инфляции, которая сложится в 2026 году, а с 1 апреля — в соответствии с прогнозируемым ростом зарплат в России, — передает РИА Новости.

«Страховые пенсии будут проиндексированы дважды: с февраля на уровень инфляции — это 6,8%, а с апреля на 3,3% — это те размеры, на которые, как мы оцениваем, будет расти уровень заработных плат в экономике», — сказал министр.

Средний размер пенсии по старости на конец следующего года, по его словам, составит 29 тысяч 924 рубля.

Также в следующем году будут проиндексированы размер прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда в России. Прожиточный минимум составит в следующем году 20 тысяч 227 рублей, а МРОТ — 28 тысяч 935 рублей.

«Это позволит обеспечить задачу, поставленную президентом — выходу МРОТ к 2030 году к размеру 35 тысяч рублей», — заявил Силуанов.
пенсии
индексация
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить