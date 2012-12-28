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сегодня, 13:33
В Иркутской области два человека поигибли после нападения медведей
В Нижнеилимском районе Приангарья два человека погибли после нападения медведей.
«Вблизи зимовья, расположенного в районе реки Тарея Братского водохранилища, было обнаружено тело 56-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями. Установлено, что он погиб в результате нападения медведя. Кроме того, 10 октября в лесном массиве в 15 километрах от поселка Каймоново Нижнеилимского района были обнаружены человеческие останки», — рассказал источник.
Следователи установили, что установили, что останки принадлежат 47-летнему жителю поселка Речушка, который на протяжении нескольких месяцев проживал в зимовье.
Собеседник агентства отметил, что его родственники полагали, что он ушел на охоту и не вернулся, в связи с чем числился как без вести пропавший. Организовано проведение доследственных проверок.
В Иркутской области действует рабочая группа по решению вопросов защиты населения региона от хищника. В регионе на текущий момент зафиксировано семь случаев гибели людей при встрече с медведем. Ранее три случая произошли в Киренском районе, где хищник задрал сборщиков дикоросов, один в Усть-Илимском районе, где погиб охотник, встретивший двух медведей и один в Казачинско-Ленском районе, где зверь зашел в жилой вагончик на предприятии и нанес находившемуся там работнику травмы несовместимые с жизнью.
Три бурых медведя также были ликвидированы за два дня в населенных пунктах Томаринского района на юге Сахалина, — сообщает МК Сахалин со ссылкой на администрацию муниципального образования.
Отстрел вели 8 и 9 октября в райцентре и окрестностях села Парусного, — рассказали в администрации Томаринского района.
По данным мэрии округа, одну особь изъяли в границах Парусного, вторую — у подстанции в Томари, третью — на улице Строительной. Все три медведя представляли реальную угрозу для людей.
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