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В мире
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12 минут назад
ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций
В черный список внесены около 1,6 тысячи компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором.
«Это самое масштабное расширение нашего санкционного списка с момента начала украинского конфликта», — сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсетях.
По ее словам, больше половины санкций связаны с производством баллистических ракет. По мнению Каллас, это усложнит, замедлит и удорожит производство оружия для России.
Уточняется, что санкции вступят в силу после публикации полного списка в «Официальном журнале» ЕС, — передает ТАСС.
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