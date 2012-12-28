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В мире
19
12 минут назад

ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций

В черный список внесены около 1,6 тысячи компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором.

Евросоюз (ЕС) 12 октября утвердил 22-й пакет санкций против РФ, включив в черный список около 1,6 тысячи компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором, — пишут «Известия».

«Это самое масштабное расширение нашего санкционного списка с момента начала украинского конфликта», — сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсетях.

По ее словам, больше половины санкций связаны с производством баллистических ракет. По мнению Каллас, это усложнит, замедлит и удорожит производство оружия для России.

Уточняется, что санкции вступят в силу после публикации полного списка в «Официальном журнале» ЕС, — передает ТАСС.
санкции
ЕС
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