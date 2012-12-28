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В России
57
51 минуту назад

В ЦБ РФ назвали три выгодных сценария с цифровым рублём

Цифровой рубль позволит россиянам бесплатно переводить крупные суммы родственникам, а предпринимателям — сокращать расходы на приём платежей и выплату зарплат.

Зампред Центробанка России Зульфия Кахруманова назвала главные преимущества цифрового рубля, и особенно — когда его использование будет выгоднее обычных, стандартных наличных или безналичных средств, — рассказала она в эфире радио «Комсомольская правда».

«Первый сценарий. Вам нужно срочно перевести крупную сумму денег родному человеку. Через платформу цифрового рубля это можно сделать бесплатно и без каких-либо лимитов (есть только одно ограничение — перевести свои деньги в цифровые рубли можно не более чем на 300 тысяч рублей в месяц)», — говорит зампред ЦБ.

Второй сценарий: индивидуальный предприниматель хочет экономить на приеме платежей. Цифровой эквайринг в этой ситуации выгоднее. И третий сценарий: владелец крупного холдинга с множеством юрлиц по всей стране ищет способы сэкономить на переводах и зарплатах. Цифровой рубль позволяет проводить операции без привязки к операционному дню и с минимальными затратами.

Кахруманова отметила, что в будущем появятся смарт-контракты и алгоритмизируемые платежи, такие как автоматические переводы родителям. Это позволит оптимизировать сервисы, упростить их и снизить издержки. Но банкам нужно время на адаптацию, поэтому все новинки вводятся поэтапно, — пишет КП.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября все россияне могут пользоваться цифровым рублем. Три года его тестировали крупные банки, и испытания прошли успешно. Цифровой рубль — это новая технология, о которой нужно знать перед открытием цифрового кошелька.
цифровой рубль
экономика
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