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Происшествия
В Липецкой области до +24
Погода в Липецке
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
50 артистов и два большегруза декораций: «Большие гастроли» МХАТ имени Горького в Липецке
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ПВО отразило ночную атаку беспилотников
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Читать все
В России
13
6 минут назад

Летевший из Антальи в Москву самолет приземлился в Стамбуле

Самолет, летевший из Антальи в Москву, из-за действовавших на тот момент в столичных аэропортах ограничений, связанных с обеспечением безопасности полетов, развернулся над Литвой и приземлился в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

"Следовавший в московский аэропорт Внуково из Антальи самолет развернулся над Литвой и направился на посадку в Стамбул, где к настоящему моменту приземлился в аэропорту имени Сабихи Гёкчен", - сказал собеседник агентства.

Впериод действия ограничений по безопасности во всех столичных аэропортах более 20 рейсов, следовавших сюда, перенаправили в другие города. Сейчас, по данным Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах Москвы сняли.
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