В России
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6 минут назад
Летевший из Антальи в Москву самолет приземлился в Стамбуле
"Следовавший в московский аэропорт Внуково из Антальи самолет развернулся над Литвой и направился на посадку в Стамбул, где к настоящему моменту приземлился в аэропорту имени Сабихи Гёкчен", - сказал собеседник агентства.
Впериод действия ограничений по безопасности во всех столичных аэропортах более 20 рейсов, следовавших сюда, перенаправили в другие города. Сейчас, по данным Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах Москвы сняли.
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