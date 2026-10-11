Липчанка, лишившаяся 700 тысяч рублей, доказывала полицейским, что это – не мошенничество
Липчанка, лишившаяся 700 тысяч рублей, доказывала полицейским, что это – не мошенничество
В России
10
11 минут назад
12 человек погибли при ударе по аэропорту Эр-Рияда
«В результате нападения погибли 12 человек, в том числе четыре гражданина Саудовской Аравии и иностранные резиденты следующих национальностей: двое граждан Бангладеш, по одному гражданину США, Египта, Иордании, Сирии, Палестины и Судана», — рассказали в ведомстве.
Среди пострадавших есть тяжелораненые. Всех людей, получивших травмы, доставили в больницы. Также в ведомстве подтвердили причинение «материального ущерба» аэропорту, однако не стали уточнять его масштабы. По данным газеты The Wall Street Journal, ракеты поразили третий и четвертый терминалы.
0
0
0
0
0
Комментарии