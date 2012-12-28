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Происшествия
Крупную партию марихуаны изъяли полицейские у задержанного в Ельце мужчины
Происшествия
Над Липецкой областью вспыхнуло Северное сияние
Общество
Дорогой хлеб дорожает, цена дешёвого не меняется
Общество
В Липецкой области сухо и до +20
Погода в Липецке
50 артистов и два большегруза декораций: «Большие гастроли» МХАТ имени Горького в Липецке
Культура
ПВО отразило ночную атаку беспилотников.
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат электричество
Общество
Красный уровень воздушной угрозы в Липецкой области отменен
Происшествия
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В России
10
9 минут назад

В работе приложения «Яндекс Go» произошел сбой

Пользователи "Яндекс Go" в Москве и Подмосковье пожаловались на сбой в работе приложения, сообщает РИА Новости.

При выборе маршрута поездки в любом из тарифов появляются сообщения "Нет свободных машин" или "Машина не найдена". А при заходе в раздел "Еда" всплывает уведомление "Сейчас технический сбой". Похожие предупреждения отображаются во вкладках "Лавка" и "Пэй".

Также "Яндекс" сообщил об остановке работы дата-центра во Владимире после атаки БПЛА. Там добавили, что часть сервисов не работают.
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