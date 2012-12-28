Липчанка, лишившаяся 700 тысяч рублей, доказывала полицейским, что это – не мошенничество
Липчанка, лишившаяся 700 тысяч рублей, доказывала полицейским, что это – не мошенничество
В России
10
9 минут назад
В работе приложения «Яндекс Go» произошел сбой
При выборе маршрута поездки в любом из тарифов появляются сообщения "Нет свободных машин" или "Машина не найдена". А при заходе в раздел "Еда" всплывает уведомление "Сейчас технический сбой". Похожие предупреждения отображаются во вкладках "Лавка" и "Пэй".
Также "Яндекс" сообщил об остановке работы дата-центра во Владимире после атаки БПЛА. Там добавили, что часть сервисов не работают.
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