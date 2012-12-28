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В России
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20 минут назад
Курс по ИИ станет обязательным во всех школах
"Он направлен на формирование у школьников целостного и реалистичного представления о работе ИИ, его роли в науке, экологии, медицине, образовании и промышленности, а также закрепление теории практическим опытом безопасного взаимодействия с доступными ИИ-технологиями", — рассказали в ведомстве.
Значительная часть курса посвящена противодействию интернет-мошенничеству, а также опасностям, которые несет современная информационная среда, включая искусственный интеллект, отметили в министерстве.
Там уточнили, что в пилотных школах новую дисциплину введут во второй четверти этого учебного года, а в следующем ее внесут в расписание по аналогии с "Разговорами о важном".
Минпросвещения совместно с Минцифры и ГУП планирует подготовить 250 тысяч педагогов для преподавания нового курса по ИИ. Программа повышения квалификации "Искусственный интеллект в работе учителя" уже доступна для регистрации. Подать заявку на участие можно через сервис ДПО для учителей на портале "Госуслуги".
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