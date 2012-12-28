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Происшествия
Заболевшая лихорадкой Западного Нила липчанка месяц провела в искусственной коме на аппарате ИВЛ
Здоровье
Липчане хотят тепла!
Общество
Из кафе украли ноутбук, три музыкальных колонки и провода
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Бизнес
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21 минуту назад

«Лебедяньмолоко» завоевало пять золотых медалей на выставке «Золотая осень — 2026»

 Компания «Лебедяньмолоко» завоевала пять золотых медалей в профессиональном конкурсе качества «За производство высококачественной пищевой продукции», который состоялся в рамках XXVIII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2026» с 7 по 10 октября в Москве. 

«Золотая осень» — одно из главных событий агропромышленной отрасли России, объединяющее производителей, экспертов и представителей бизнеса. В рамках выставки ежегодно отмечают предприятия, демонстрирующие высокое качество выпускаемой продукции.

Золотые медали получили: 
масло сливочное «Крестьянское», м.д.ж. 72,5%; 
молоко ультрапастеризованное, м.д.ж. 2,5%;
сливки ультрапастеризованные, м.д.ж. 10%; 
творог, м.д.ж. 9%; 
сметана, м.д.ж. 25%. 

Продукция «Лебедяньмолоко» уже не первый год получает высокие оценки жюри конкурса «Золотая осень», и этот год не стал исключением. 

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Сегодня «Лебедяньмолоко» входит в ТОП-15 производителей молочной продукции России и занимает лидирующую позицию среди молочных брендов ЦФО. 

Компания продолжает модернизировать производство, обновлять оборудование и расширять ассортимент, сохраняя высокие требования к выпускаемой продукции. 

Награды «Золотой осени» — важное признание для «Лебедяньмолоко» и ещё одно подтверждение качества продукции, которой доверяют миллионы покупателей.

ООО «Лебедяньмолоко». Реклама

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