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Бизнес
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21 минуту назад
«Лебедяньмолоко» завоевало пять золотых медалей на выставке «Золотая осень — 2026»
Компания «Лебедяньмолоко» завоевала пять золотых медалей в профессиональном конкурсе качества «За производство высококачественной пищевой продукции», который состоялся в рамках XXVIII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2026» с 7 по 10 октября в Москве.
Золотые медали получили:
масло сливочное «Крестьянское», м.д.ж. 72,5%;
молоко ультрапастеризованное, м.д.ж. 2,5%;
сливки ультрапастеризованные, м.д.ж. 10%;
творог, м.д.ж. 9%;
сметана, м.д.ж. 25%.
Продукция «Лебедяньмолоко» уже не первый год получает высокие оценки жюри конкурса «Золотая осень», и этот год не стал исключением.
Сегодня «Лебедяньмолоко» входит в ТОП-15 производителей молочной продукции России и занимает лидирующую позицию среди молочных брендов ЦФО.
Компания продолжает модернизировать производство, обновлять оборудование и расширять ассортимент, сохраняя высокие требования к выпускаемой продукции.
Награды «Золотой осени» — важное признание для «Лебедяньмолоко» и ещё одно подтверждение качества продукции, которой доверяют миллионы покупателей.
ООО «Лебедяньмолоко». Реклама