«Лебедяньмолоко» завоевало пять золотых медалей на выставке «Золотая осень — 2026»

Компания «Лебедяньмолоко» завоевала пять золотых медалей в профессиональном конкурсе качества «За производство высококачественной пищевой продукции», который состоялся в рамках XXVIII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2026» с 7 по 10 октября в Москве.

ООО «Лебедяньмолоко». Реклама

«Золотая осень» — одно из главных событий агропромышленной отрасли России, объединяющее производителей, экспертов и представителей бизнеса. В рамках выставки ежегодно отмечают предприятия, демонстрирующие высокое качество выпускаемой продукции.масло сливочное «Крестьянское», м.д.ж. 72,5%;молоко ультрапастеризованное, м.д.ж. 2,5%;сливки ультрапастеризованные, м.д.ж. 10%;творог, м.д.ж. 9%;сметана, м.д.ж. 25%.Продукция «Лебедяньмолоко» уже не первый год получает высокие оценки жюри конкурса «Золотая осень», и этот год не стал исключением.Сегодня «Лебедяньмолоко» входит в ТОП-15 производителей молочной продукции России и занимает лидирующую позицию среди молочных брендов ЦФО.Компания продолжает модернизировать производство, обновлять оборудование и расширять ассортимент, сохраняя высокие требования к выпускаемой продукции.Награды «Золотой осени» — важное признание для «Лебедяньмолоко» и ещё одно подтверждение качества продукции, которой доверяют миллионы покупателей.