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В России
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27 минут назад
В Туве медведь забрался в гостевой домик на турбазе
В Туве медведь забрался в гостевой домик в популярном месте отдыха. Произошло это на турбазе.
«Один из медведей проник в гостевой домик Федерации лыжного спорта и разгромил его», — говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники полиции настоятельно рекомендовали местным жителям и туристам скорректировать свои маршруты и полностью исключить поездки в указанный лесной район до нормализации обстановки, — пишут «Известия».
С начала августа по 15 сентября 2026 года нападения медведей на людей зафиксировали в восьми российских регионах. Ранее в Республике Алтай ввели режим повышенной готовности из-за участившихся случаев выхода медведей к людям. В рамках регулирования численности хищников в регионе было убито 55 особей.
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