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В России
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сегодня, 15:57

Страховые пенсии с 1 апреля дополнительно проиндексируют на 3,3%

С 1 апреля 2027 года страховые пенсии в России будут дополнительно проиндексированы на 3,3%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Страховые пенсии с первого апреля 2027 года в России проиндексируют дополнительно на 3,3 процента, — передает РИА Новости.

«С 1 апреля предполагается индексация страховой части пенсии на темпы роста уровня фонда оплаты труда тоже за предыдущий период. Пока это 3,3%, окончательные цифры сложатся по итогу 2026 года, в зависимости от того, какими они будут фактическими», — сообщила Голикова.

Накануне в презентации министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, который выступал со стратегическим докладом в рамках Всероссийской недели охраны труда, говорилось, что страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды — первого февраля на 6,8 процентов и с первого апреля на 3,3 процента.
пенсии
индексация
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