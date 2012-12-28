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В России
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сегодня, 14:58
Медицина стала самым популярным направлением в образовании иностранцев в РФ
Самым популярным направлением подготовки среди иностранных студентов в российских вузах остается медицина.
По планам правительства, к 2030 году количество иностранных студентов в российских вузах должно достичь 500 тысяч человек. Во ВЦИОМ отметили, что Россия постепенно укрепляет позиции на международном образовательном рынке. Самым востребованным направлением у иностранных учащихся остается медицина. В 2026 году здравоохранение и медицинские науки выбрали 23% опрошенных против 27% годом ранее. При этом доля обучающихся по педагогическим специальностям увеличилась с 10 до 14%. В пятерку наиболее популярных направлений также входят общественные, инженерные и гуманитарные науки.
Наиболее высокий интерес к медицине зафиксирован среди студентов из Южной Азии — это направление выбрали 79% респондентов из региона. Среди учащихся с Ближнего Востока и из Северной Африки показатель составил по 42%. Студенты из стран СНГ и постсоветского пространства чаще других выбирают педагогические специальности — 22%, а также общественные науки — 17%. Среди учащихся из стран Африки к югу от Сахары общественные науки выбрали 23%, инженерные специальности — 19%.
Основным языком обучения для иностранцев остается русский: исключительно на нем занимаются 56% опрошенных, еще 32% совмещают русский и английский. Только на английском учатся 6%. При этом 87% респондентов заявили, что им комфортно учиться на используемом языке или языках. Профессиональными компетенциями преподавателей удовлетворены 87% иностранных студентов. Атмосферу в российских университетах безопасной назвали 80% участников исследования, дружелюбной — 77%, толерантной — 76%. Максимальную оценку своему эмоциональному комфорту (10 баллов из 10) поставили 35% респондентов.
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