Мошенники выманивают деньги у граждан под предлогом якобы инвестиций в криптовалюту

Эта схема пользуется популярностью у мошенников. Уточняется, что аферисты обещают потенциальной жертве «альтернативный» источник дохода и предлагают инвестировать в «выгодные» финансовые продукты.