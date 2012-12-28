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сегодня, 13:10
Мошенники выманивают деньги у граждан под предлогом якобы инвестиций в криптовалюту
Эта схема пользуется популярностью у мошенников. Уточняется, что аферисты обещают потенциальной жертве «альтернативный» источник дохода и предлагают инвестировать в «выгодные» финансовые продукты.
Злоумышленники размещают в интернете объявления о возможности получить дополнительный заработок и предлагают инвестировать средства в криптовалюту, акции крупных компаний или приобрести на бирже якобы ценные ресурсы. После перевода денег по указанным реквизитам средства поступают преступникам, а обещанные инвестиционные продукты оказываются фиктивными, — пишут «Известия».
В МВД призвали граждан сохранять осторожность при получении предложений о быстром и высоком заработке. В ведомстве подчеркнули, что за обещаниями рекордной доходности могут скрываться мошеннические схемы.
МВД 9 октября также предупредило об опасности хранения личных данных в смартфоне. Сканы документов, пароли, реквизиты банковских карт и интимные фотографии не рекомендуется хранить в памяти телефона, потому что такие сведения при попадании к злоумышленникам могут использоваться для взлома аккаунтов, создания поддельных страниц, шантажа и вымогательства.
В ведомстве советуют хранить документы в защищенных облачных сервисах с двухфакторной аутентификацией, а пароли — в специальных менеджерах. Не следует также отправлять их себе в мессенджерах или сохранять в заметках и браузере. МВД рекомендует не оставлять в переписках данные банковских карт, пин-коды и сведения о переводах и балансе.
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