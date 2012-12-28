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55 минут назад

В Госдуме выступили против идеи ориентироваться в тарифах связи на тарифы ЖКУ

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин высказался о принципах формирования тарифов на услуги связи, подчеркнув, что любые тарифы должны быть прежде всего обоснованы.

Депутаты Госдумы считают неправильным использовать тарифы жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) как ориентир для тарифов на связь, — заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

Поводом для его комментария стало ранее прозвучавшее сравнение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и услуги связи, которое сделал министр цифрового развития Максут Шадаев, назвав ЖКУ возможным оценочным ориентиром.

Володин не согласился с таким подходом, заявив, что предприятия связи нельзя сравнивать с коммунальным хозяйством. По его мнению, подобное сопоставление некорректно, поскольку речь идёт о разных сферах, каждая из которых имеет свои особенности, проблемы и уровень рентабельности, — написал он в соцсетях.

Вячеслав Володин также отметил, что позиция Минцифры напоминает соревнование между двумя отраслями в вопросах установления тарифов. Такой подход политик назвал недопустимым, указав на необходимость взвешенного и ответственного отношения к тарифной политике. По словам спикера, вопрос тарифов затрагивает практически каждого жителя страны, а значит, решения в этой сфере должны приниматься с особой осторожностью и сопровождаться серьёзным обоснованием, — пишет МК.

Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев сравнил тарифы на ЖКУ с тарифами на связь, назвав их возможным оценочным ориентиром, — передает ТАСС.

«Министр цифрового развития заявил, что в вопросах цен на тарифы связи планируется ориентироваться на рост тарифов ЖКХ. Депутаты Государственной думы считают такую позицию неправильной», — считает Володин
тарифы
связь
ЖКУ
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