В Госдуме выступили против идеи ориентироваться в тарифах связи на тарифы ЖКУ

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин высказался о принципах формирования тарифов на услуги связи, подчеркнув, что любые тарифы должны быть прежде всего обоснованы.