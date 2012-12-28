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В России
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44 минуты назад
Пожар произошел на заводе в Тверской области в результате атаки БПЛА
Пожар произошел на заводе в тверском поселке Редкино в результате атаки украинских беспилотников.
Глава региона уточнил, что сотрудники предприятия не пострадали, поскольку были вовремя эвакуированы в укрытие.
В настоящее время возгорание ликвидировано. На месте работают экстренные службы для обеспечения дальнейшей безопасности объекта, — говорится в сообщении губернатора в соцсетях.
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