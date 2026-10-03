Зеленый каскад в Введенке

Жители села Введенка высадили вместе с работниками Стагдока и волонтерами фонда «Милосердие» аллею из дубов и рябины. Она придет на смену погибшим от насекомых ясеням и защитит село от ветра и пыли.

От сухостоя к «зелёному каскаду»

Несколько лет назад в селе начала засыхать ясеневая аллея, защищавшая село и поля от ветра. Лесополоса буквально за пару сезонов потеряла свои краски — деревья уничтожил еле заметный, но коварный вредитель — ясеневая златка.

Оставаться без деревьев введенцы не хотели. Восстанавливать аллею решили, что называется всем миром: местная администрация расчистила сухостой, Стагдок помог с техникой, а благотворительный фонд «Милосердие» саженцами деревьев.

— Введенцы — наши соседи, и мы не могли не прийти им на помощь. Решили сделать совместную акцию и высадить новую лесополосу, — рассказывает директор «Стагдока» Сергей Третьяков.

Кстати, сажали не тонкие прутики, а крепкие, взрослые саженцы высотой более полутора метров с закрытой корневой системой.

Деревья выбирали вместе с местными жителями, помогали и специалисты зеленхоза. Учли горький опыт: вместо уязвимого ясеня - краснолистный дуб, рябина и чубушник (жасмин). Следом родилась концепция «зелёного каскада» — многоярусной экосистемы.

— Мы посадим здесь зелёный щит из трёх ярусов, — объяснил Сергей Третьяков перед началом субботника. — В дальнем ряду будут дубы — они высокие, с мощными кронами, защитят от шума дороги. Следующий ряд — рябины: это красота, птички, зимой на снегу будет красиво. А первый, ближний к людям ряд составит жасмин-чубушник: цветы, аромат, приятный запах, который позволит с удовольствием гулять по аллее.

И свой саженец клена

Акция стала настоящим праздником соседского единства. Участники бережно опускали в подготовленные профессионалами зеленхоза лунки тяжёлые саженцы с земляным комом, утрамбовывали грунт и обильно поливали каждое деревце.





— Когда я узнал, что задумали такой проект я, конечно, присоединился. Это огромная помощь нам, жителям частного сектора. И это большое везение, если находятся те, кто окажет помощь, — рассказал житель Введенки Анатолий Ермолов, который пришёл на субботник не только с лопатой и кувалдой, которой помогал забивать клинья-растяжки для деревьев.

А вот Галина Злобина пришла с собственным саженцем клёна.





— Я принесла свой клён, чтобы внести личный вклад, — сказала Галина. — Ребята из «Стагдока» и «Зеленхоза» подобрали для моего деревца идеальное место, чтобы оно не помешало придуманной ими концепции каскада. Теперь он будет расти вместе с общей аллеей!

— Сегодня будет посажено порядка двухсот пятидесяти — трёхсот саженцев. — улыбается Сергей Третьяков. — Есть такое правило: посадить дерево, вырастить сына, построить дом. Две первые задачи сегодня выполняем вместе!

Каждый саженец теперь находится под негласным общественным контролем: жители села пообещали беречь молодые посадки.





— В перспективе эта территория станет частью благоустроенной пешеходной зоны, соединяющей старую и новую части села. А пока многоярусная аллея из дубов, рябин и жасмина уже начинает выполнять свою главную миссию — становиться живым барьером от дорожного шума и пыли. Первый этап благоустройства уже состоялся: с той стороны села, опять же при помощи нашего предприятия, уложена тротуарная дорожка, установлены красивые лавочки, подведено освещение. Новая лесополоса плавно перетечёт сюда, — рассказывает начальник Введенского территориального отдела Вера Ефендиева.





Границы карьера в прошлом году также облагородили деревьями, высадив около сотни пирамидальных тополей и кудрявых ив, которые считаются природными пылеулавливателями и шумоподавителями.

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