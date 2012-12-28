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24 минуты назад

Депутаты предлагают ввести квоты на санаторные путёвки для пенсионеров

Депутат Сергей Миронов предложил ввести специальные квоты на санаторные путёвки для пенсионеров. По его мнению, льготный отдых поможет одновременно поддержать российские здравницы и решить вопросы профилактики заболеваний.

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести квоту на путевки в санатории для пенсионеров, и за счет возврата туристического кешбэка повысить популярность отдыха в российских здравницах.

«У российских санаториев своя целевая аудитория, и самое время федеральным и региональным властям проработать программы поддержки. Например, за счет бесплатных или максимально льготных путевок для пенсионеров с оплатой проезда», — рассказал Миронов РИА Новости.

По его словам, депутаты предлагают ввести специальную квоту для пенсионеров, которая уже действует в некоторых регионах страны.

«Реализация нашей инициативы позволит решить многочисленные проблемы с лечением, профилактикой заболеваний и продлением активного долголетия. Она будет способствовать увеличению продолжительности жизни в стране», — добавил политик.

Миронов считает, что помогать санаториям можно не только деньгами, но и дополнительными налоговыми льготами.

«Отдыхающих можно заинтересовать налоговым вычетом со стоимости путевки. Или программой туристического кешбэка, которая эффективно работала несколько лет назад, на возвращении которой настаивает наша партия», — предложил он.

Кроме того, лидер партии сообщил, что детский туристический кешбэк хоть и отдельная тема, но тоже может повысить спрос на такой отдых.

Принцип, по словам Миронова, простой: сумма возврата должна зависеть от количества детей в семье.

«Если с одним ребенком возвращать надо 50%, для семей с двумя детьми — 60%, с тремя — 70% от стоимости путевки. Кроме этого, можно установить предельную сумму возврата по такому же принципу. Чем больше детей в семье, тем больше кешбэк, и это будет справедливо», —резюмировал он.
путевки
пенсионеры
санаторий
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