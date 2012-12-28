Депутаты предлагают ввести квоты на санаторные путёвки для пенсионеров

Депутат Сергей Миронов предложил ввести специальные квоты на санаторные путёвки для пенсионеров. По его мнению, льготный отдых поможет одновременно поддержать российские здравницы и решить вопросы профилактики заболеваний.