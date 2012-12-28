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сегодня, 16:04

В Подольске в результате атаки БПЛА погиб мужчина

Ещё один человек получил ранения.

В Московской области в результате атаки БПЛА погиб мужчина, — рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

«В результате атаки БПЛА в микрорайоне Климовск городского округа Подольск погиб 57-летний мужчина», — написал он в соцсетях.

По его словам, на проспекте 50-летия Октября после удара загорелись три автомобиля. Возгорание ликвидировали. Предварительно, травмы получила 37-летняя женщина, ее состояние сейчас уточняется. Атака также повредила остекление расположенного рядом многоквартирного дома, — пишут «Известия».

Воробьев подчеркнул, что несущие конструкции здания не пострадали, поэтому угрозы для жильцов нет. На месте продолжают работать экстренные службы.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн ранее также сообщил, что мужчина 53 лет погиб в результате удара украинского беспилотника по жилому дому в селе Илек Беловского района. Хинштейн также выразил соболезнования родным и близким и заявил, что в результате атаки дом погибшего был разрушен.
беспилотники
атака
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