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В России
48
сегодня, 14:02

В России с 1 февраля маткапитал и другие выплаты проиндексируют по фактической инфляции

В России с 1 февраля проиндексируют по фактической инфляции более 40 выплат, включая материнский капитал.

Материнский капитал, а также более 40 выплат будут проиндексированы в РФ с 1 февраля 2027 года, — заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«С 1 февраля по фактической инфляции индексируется более 40 выплат (материнский капитал, ЕДВ, пособие по уходу для неработающих женщин, другие меры)», — отметил Котяков в ходе выступления на Всероссийской неделе охраны труда в Сириусе.

Уточняется, что страховые пенсии вырастут дважды: с 1 февраля — на 6,8%, с 1 апреля — на 3,3%. Это затронет 37,5 миллиона россиян, — передает РИА Новости.

Материнский капитал на второго ребенка превысит миллион рублей, если до этого семья не получала соответствующую выплату.

Размер прожиточного минимума и все зависящие от него меры также проиндексируют по уровню фактической инфляции.

XI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 7 по 10 октября на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Главная тема форума — «Социально ориентированные технологии — инструмент достижения национальных целей».
маткапитал
выплаты
инфляция
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