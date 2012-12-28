«Культурные пространства Липецка» выиграли суд у подрядчика из-за трибун и навесов на Зелёном острове
В России
48
сегодня, 14:02
В России с 1 февраля маткапитал и другие выплаты проиндексируют по фактической инфляции
В России с 1 февраля проиндексируют по фактической инфляции более 40 выплат, включая материнский капитал.
«С 1 февраля по фактической инфляции индексируется более 40 выплат (материнский капитал, ЕДВ, пособие по уходу для неработающих женщин, другие меры)», — отметил Котяков в ходе выступления на Всероссийской неделе охраны труда в Сириусе.
Уточняется, что страховые пенсии вырастут дважды: с 1 февраля — на 6,8%, с 1 апреля — на 3,3%. Это затронет 37,5 миллиона россиян, — передает РИА Новости.
Материнский капитал на второго ребенка превысит миллион рублей, если до этого семья не получала соответствующую выплату.
Размер прожиточного минимума и все зависящие от него меры также проиндексируют по уровню фактической инфляции.
XI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 7 по 10 октября на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Главная тема форума — «Социально ориентированные технологии — инструмент достижения национальных целей».
0
0
0
0
0
Комментарии