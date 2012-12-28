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В России
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сегодня, 13:07
Страховые пенсии россиян в 2027 году проиндексируют дважды
В 2027 году страховые пенсии будут проиндексированы дважды: 1 февраля — на 6,8%, 1 апреля — на 3,3%.
«Индексация страховых пенсий в 2027 году: 6,8% индексация с 1 февраля, 3,3% индексация с 1 апреля», — говорится в презентации Котякова, который выступает со стратегическим докладом в рамках Всероссийской недели охраны труда.
Министр добавил, что индексацией страховых пенсий в 2027 году будут охвачены 37,5 миллиона россиян, — передает РИА Новости.
XI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 7 по 10 октября 2026 года на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Главной темой форума станет «Социально ориентированные технологии — инструмент достижения национальных целей».
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