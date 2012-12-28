Красная икра может подорожать на 471% к Новому году

Причина тому - нашествия акул на Дальнем Востоке, которые поедают лосося. Предстоящей зимой красная икра станет роскошным максимумом из-за рекордного наплыва хищников в Приморском крае и на Сахалине.