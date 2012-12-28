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сегодня, 12:09
Красная икра может подорожать на 471% к Новому году
Причина тому - нашествия акул на Дальнем Востоке, которые поедают лосося. Предстоящей зимой красная икра станет роскошным максимумом из-за рекордного наплыва хищников в Приморском крае и на Сахалине.
В 2026 году вылов тихоокеанского лосося составил около 97,4 тысячи тонн. Это в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, — сообщил руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.
На ситуацию, по данным канала, повлиял целый ряд факторов. В частности, в акватории Приморья и Сахалина отмечался рекордный наплыв акул, появление которых связывают с потеплением воды. Это совпало с периодом лососёвой путины.
Дополнительным фактором стали неблагоприятные климатические условия. Учёные ВНИРО предупреждали о развитии мощного природного явления Эль-Ниньо, при котором температура воды в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана значительно повышается.
Из-за сокращения предложения к Новому году килограмм красной икры может стоить 30–40 тысяч рублей. В конце 2025 года аналогичный объём деликатеса можно было купить примерно за 7 тысяч рублей.
Если цена действительно достигнет верхней отметки, рост относительно конца прошлого года составит около 471%.
Красная икра уже заметно подорожала на фоне сокращения вылова тихоокеанского лосося.
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