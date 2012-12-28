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В России
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40 минут назад
Семь человек пострадали в результате вспышки острого гастроэнтерита в Подмосковье
Вспышка острого гастроэнтерита зафиксирована в реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями в подмосковной Балашихе.
Уточняется, что заболевание выявлено у шестерых детей в возрасте от 6 до 14 лет, а также у одного 52-летнего мужчины. Состояние всех пациентов оценивается медиками как средней степени тяжести.
В связи с ухудшением самочувствия четверо заболевших были госпитализированы в Балашихинскую больницу, а еще трое пострадавших официально отказались от медицинской эвакуации. На территории специализированного детского учреждения профильные надзорные органы и специалисты санитарных служб уже начали проверку для выявления точных причин и источника распространения кишечной инфекции.
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