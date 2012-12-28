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сегодня, 10:12

В Черном и Азовском морях нашли чужеродный вид грязевого краба

В Черном и Азовском морях начал распространяться чужеродный вид грязевого краба Eurypanopeus depressus.

Впервые обнаруженный в 2024 году в Таманском заливе Азовского моря вселившийся из Атлантики грязевой краб освоил уже весь залив и начал заходить в юго-восточную часть моря, — рассказали ТАСС в пресс-службе Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

«Ранее в Таманском заливе, в 2024 году, был найден единственный экземпляр этого вида в прилегающем к проливу районе. Исследования сентября 2026 года показали, что он освоил весь Таманский залив, включая его внутренние части, а также заходит и в юго-восточную часть Азова вплоть до мыса Каменный, где вид был обнаружен при солености 14 PSU. Найденные половозрелые особи с икрой могут служить косвенным указанием на акклиматизацию вида в регионе и возможное образование самовоспроизводящейся популяции», — говорится в сообщении.

Новые места обитания были обнаружены в ходе сентябрьского этапа экспедиции «Черное море — 2026». Ранее грязевой краб был отмечен на крымском побережье Керченского пролива и Азовского моря, а также в Севастополе и на западе Черного моря.

«Типичное местообитание нового вида - скопления двустворчатых моллюсков. Основной объект питания — мелкие беспозвоночные животные, которых он способен дробить клешнями. Не исключена конкуренция как с местными видами крабов, так и с другим вселенцем — крабом Харриса, широко распространенным в Таманском заливе и Азовском море», — полагают ученые.

Грязевой краб ведет скрытный образ жизни, спасаясь от хищников в хорошо защищенных убежищах. В Азовском море обитает среди скоплений мидий, прикрепленных к прибрежным скалам и крупным валунам, а также на рифах. Ширина панциря самцов варьируется от 9,7 до 34,8 мм, самок — 12,0 — 28,6 мм. Грязевой краб является всеядным видом.
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