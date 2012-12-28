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24 минуты назад

Юрист рассказала о порядке действий при отсутствии отопления

При отсутствии отопления в квартире жильцам необходимо прежде всего зафиксировать нарушение, вызвав представителей управляющей компании или ТСЖ для составления соответствующего акта. Об этом «Известиям» рассказала начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова.

По ее словам, после оформления акта следует зарегистрировать заявку в управляющей организации. Это можно сделать на сайте управляющей компании (УК), через ГИС ЖКХ или мобильное приложение компании. Затем жильцу стоит направить в УК или ТСЖ письменное обращение с требованием устранить проблему и приложить копию документа.

«Если управляющая организация не реагирует или затягивает решение вопроса, необходимо обращаться в контролирующие инстанции. В первую очередь — в Государственную жилищную инспекцию. Подать жалобу можно дистанционно, в том числе через портал «Госуслуги», — отметила она.

Кроме того, граждане могут направить обращения в Роспотребнадзор, администрацию города или района, региональное министерство ЖКХ. Если имеются признаки бездействия должностных лиц, возможна жалоба в прокуратуру. В судебном порядке жильцы вправе требовать устранения нарушений, перерасчета платы, возмещения убытков и компенсации морального вреда.
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