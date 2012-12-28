Юрист рассказала о порядке действий при отсутствии отопления

Пытавшуюся отравить 8-летнюю дочь и 5-летнего сына 41-летнюю липчанку будут принудительно лечить
Пытавшуюся отравить 8-летнюю дочь и 5-летнего сына 41-летнюю липчанку будут принудительно лечить
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24 минуты назад
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По ее словам, после оформления акта следует зарегистрировать заявку в управляющей организации. Это можно сделать на сайте управляющей компании (УК), через ГИС ЖКХ или мобильное приложение компании. Затем жильцу стоит направить в УК или ТСЖ письменное обращение с требованием устранить проблему и приложить копию документа.
«Если управляющая организация не реагирует или затягивает решение вопроса, необходимо обращаться в контролирующие инстанции. В первую очередь — в Государственную жилищную инспекцию. Подать жалобу можно дистанционно, в том числе через портал «Госуслуги», — отметила она.
Кроме того, граждане могут направить обращения в Роспотребнадзор, администрацию города или района, региональное министерство ЖКХ. Если имеются признаки бездействия должностных лиц, возможна жалоба в прокуратуру. В судебном порядке жильцы вправе требовать устранения нарушений, перерасчета платы, возмещения убытков и компенсации морального вреда.
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