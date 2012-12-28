Пытавшуюся отравить 8-летнюю дочь и 5-летнего сына 41-летнюю липчанку будут принудительно лечить
Пытавшуюся отравить 8-летнюю дочь и 5-летнего сына 41-летнюю липчанку будут принудительно лечить
Сошедшая с крыши глыба снега помяла автомобиль «Киа»: управляющая компания заплатит за это более 600 тысяч рублей
В России
38
22 минуты назад
Число убыточных отраслей бизнеса выросло почти в четыре раза
Самое большое отрицательное сальдо сложилось в металлургии — 269 млрд. В финансовой и страховой деятельности убытки превысили прибыль на 247 млрд, в добыче угля — на 178 млрд. Всего российские компании получили 13 трлн рублей прибыли за вычетом убытков — на 16% меньше, чем годом ранее.
Эксперты связывают ухудшение результатов с дорогими кредитами, охлаждением спроса, ростом расходов на зарплаты, топливо и перевозки. Экспортерам дополнительно мешает крепкий рубль.
При этом нефтегазовые компании, производители нефтепродуктов, продуктов и лекарств нарастили прибыль. Их поддерживают сырьевые цены, устойчивый спрос, госзакупки и импортозамещение.
0
0
0
0
0
Комментарии