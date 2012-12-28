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В России
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20 минут назад
В Туве возник пожар в буддийском монастыре
Пожар уже потушили.
«На центральный пункт пожарной связи Главного управления МЧС России по Республике Тыва поступило сообщение о возгорании в местечке Ортаа-Алак, в 5 километрах от города Чадан», — следует из сообщения.
Позже стало известно, что пожар в буддийском монастыре Устуу-Хурээ в Туве потушили, — рассказали в МЧС Тувы.
«Пожар ликвидирован», — отмечается в сообщении ведомства.
Уточняется, что площадь пожара составила 468 квадратных метров.
Пострадавших нет. По информации МЧС, в момент возгорания в здании никого не было, — передает ТАСС.
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