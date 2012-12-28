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В России
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сегодня, 14:36
В Белгородской области при ракетной атаке погибла 11-летняя девочка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгородской области, при атаке не выжил ребенок. Жертвой стала 11-летняя девочка из села Принцевка Валуйского округа. Еще четыре человека, в том числе один ребенок, получили ранения.
«В результате ракетного обстрела погибла девочка 11 лет. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Также получили ранения четыре мирных жителя, в том числе еще один ребенок», — говорится в сообщении Оперштаба.
В Валуйскую центральную районную больницу доставили еще одну 11-летнюю девочку с закрытой травмой грудной клетки. После оказания помощи ее собираются перевести в детскую областную клиническую больницу. Госпитализированы также женщины 72 и 47 лет и 60-летний мужчина: у них осколочные ранения ног, рук и плеча, — пишут «Известия».
Уточняется, что в Принцевке также повреждения получили два частных дома и легковой автомобиль. В селе Казинка после детонации беспилотника пострадала машина, еще один БПЛА повредил остекление предприятия. В селе Долгое при атаке дрона повреждена кровля частного дома.
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