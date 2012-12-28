В Белгородской области при ракетной атаке погибла 11-летняя девочка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгородской области, при атаке не выжил ребенок. Жертвой стала 11-летняя девочка из села Принцевка Валуйского округа. Еще четыре человека, в том числе один ребенок, получили ранения.