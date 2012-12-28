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В России
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сегодня, 13:39
Умер один из раненных при нападении в спецвагоне в КБР сотрудников ФСИН
Один из сотрудников, получивших ранения при нападении на конвой в Кабардино-Балкарии (КБР), скончался в больнице.
Третьего октября в региональном минздраве сообщили, что в медучреждения после нападения в поезде были доставлены четверо пострадавших, состояние двоих из них было тяжелое, двоих других — средней степени тяжести, угрозы жизни нет, — передает РИА Новости.
«ФСИН России с прискорбием сообщает о том, что один из раненых при нападении 2 октября 2026 года на конвой сотрудников в КБР скончался в лечебном учреждении», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее ФСИН РФ заявляла, что осужденный завладел оружием сотрудника конвоя и напал на него при выводе в туалет в поезде в Кабардино-Балкарии. Один правоохранитель погиб, изначально в ведомстве сообщали о троих пострадавших. Там опровергли информацию о бунте в поезде, которая распространялась в СМИ. В региональной полиции сообщили, что напавший на конвоиров мужчина 1983 года рождения — уроженец Магадана.
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