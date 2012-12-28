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сегодня, 12:53

Загрязнения в Чёрном море из-за возгорания танкера нет

В Росприроднадзоре подчеркнули, что наблюдают за береговой полосой и акваторией Чёрного моря. Данных о разливе и об угрозе береговой линии нет.

Специалисты не фиксируют разлив нефтепродуктов с горящего после атаки безэкипажного катера танкера, угрозы для береговой линии нет, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз администрации Сочи.

«Росприроднадзор осуществляет наблюдение за береговой полосой и акваторией Черного моря после пожара на танкере. Факты загрязнения в настоящее время отсутствуют. Данных о разливе и угрозе береговой линии нет», — говорится в заявлении мэрии со ссылкой на данные Росприроднадзора.

Накануне вечером танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажными катерами у побережья Чёрного моря. После атаки на судно в акватории происходит горение нефти.

В Сочи временно ограничили доступ к морским набережным и пляжам на фоне возгорания танкера в Чёрном море, — передает RT.
пожар
танкер
нефтепродукты
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