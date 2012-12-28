Пытавшуюся отравить 8-летнюю дочь и 5-летнего сына 41-летнюю липчанку будут принудительно лечить
Пытавшуюся отравить 8-летнюю дочь и 5-летнего сына 41-летнюю липчанку будут принудительно лечить
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В России
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сегодня, 12:53
Загрязнения в Чёрном море из-за возгорания танкера нет
В Росприроднадзоре подчеркнули, что наблюдают за береговой полосой и акваторией Чёрного моря. Данных о разливе и об угрозе береговой линии нет.
«Росприроднадзор осуществляет наблюдение за береговой полосой и акваторией Черного моря после пожара на танкере. Факты загрязнения в настоящее время отсутствуют. Данных о разливе и угрозе береговой линии нет», — говорится в заявлении мэрии со ссылкой на данные Росприроднадзора.
Накануне вечером танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажными катерами у побережья Чёрного моря. После атаки на судно в акватории происходит горение нефти.
В Сочи временно ограничили доступ к морским набережным и пляжам на фоне возгорания танкера в Чёрном море, — передает RT.
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