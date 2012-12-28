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В России
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25 минут назад
В Госдуме предлагают разрешить покупать на маткапитал отечественное авто
По словам депутатов, у российских семей должна быть возможность покупать отечественный автомобиль ценой до двух миллионов рублей на средства материнского капитала.
«Предлагаю разрешить родителям тратить его на покупку российского автомобиля стоимостью до 2 миллионов рублей. Уверен, что многие родители поддержат такую программу, а наш российский автопром получит весомую поддержку для развития линейки семейного транспорта», — считает Миронов.
По мнению депутата, это может помочь как семьям, так и отечественному автопрому.
«Маткапитал — это самая эффективная мера поддержки демографии. В нем очень нуждаются наши семьи, но принципиально важно расширить возможности для траты этих денег», — подчеркнул он.
Депутаты также предлагают запустить программу «Автомобиль многодетным» с оформлением автокредита по льготной ставке, — отметил парламентарий.
«Это дополнительный импульс для формирования спроса и запуска производства отечественных минивэнов и больших автомобилей, которых очень не хватает семьям с детьми», — резюмировал Миронов.
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