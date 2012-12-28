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сегодня, 10:59
В Татарстане восстановили движение после обрушения надземного пешеходного перехода
Движение по автодороге Казань – Шемордан в Пестречинском районе Татарстана восстановили после обрушения надземного пешеходного перехода.
«Движение восстановлено», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 6 октября на 19-м км автодороги Казань — Шемордан в результате проезда самосвала FAW с поднятым кузовом произошло обрушение конструкции пешеходного перехода — сход пролетного строения с одной опоры. Движение на участке было временно перекрыто, организован объезд через автодорогу М-7 «Волга» — Кулаево — Пестрецы.
В результате происшествия пострадали водитель и пассажир грузового автомобиля. Как уточнили в Минздраве республики, водитель от госпитализации отказался, пассажир был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, — передает ТАСС.
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