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В России
202
сегодня, 10:06

В Сочи закрыли морские пляжи после ЧП с танкером у берегов курорта

В Сочи ограничили доступ к морю после возгорания танкера с нефтью в морской акватории.

Доступ на морские набережные и пляжные территории Сочи временно ограничен, — рассказал глава города-курорта Андрей Прошунин.

Танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря, вследствие этого возникло открытое горение нефти в морской акватории. Под его руководством провели оперативный штаб с участием силовых ведомств, МЧС, Росгидрометцентра и Роспотребнадзора. В Минтрансе РФ отметили, что экипаж танкера в составе 23 человек спасен. По предварительной информации, пострадавших на борту нет. Все моряки являются гражданами Индии, — передает РИА Новости.

Сейчас в акватории идёт открытое горение. Тушить начнут после снижения интенсивности, — передает Bfm.ru.

«Городским оперативным штабом принято решение временно ограничить доступ на морские набережные и пляжные территории. Прошу жителей и гостей Сочи не подвергать себя опасности и дождаться официального решения об их открытии», — написал мэр Сочи.

Глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин сообщил о возгорании танкера в акватории Черного моря, осуществляется постоянный мониторинг состояния воды и воздуха.
пожар
танкер
нефть
атака
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