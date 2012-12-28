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В России
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сегодня, 10:06
В Сочи закрыли морские пляжи после ЧП с танкером у берегов курорта
В Сочи ограничили доступ к морю после возгорания танкера с нефтью в морской акватории.
Танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря, вследствие этого возникло открытое горение нефти в морской акватории. Под его руководством провели оперативный штаб с участием силовых ведомств, МЧС, Росгидрометцентра и Роспотребнадзора. В Минтрансе РФ отметили, что экипаж танкера в составе 23 человек спасен. По предварительной информации, пострадавших на борту нет. Все моряки являются гражданами Индии, — передает РИА Новости.
Сейчас в акватории идёт открытое горение. Тушить начнут после снижения интенсивности, — передает Bfm.ru.
«Городским оперативным штабом принято решение временно ограничить доступ на морские набережные и пляжные территории. Прошу жителей и гостей Сочи не подвергать себя опасности и дождаться официального решения об их открытии», — написал мэр Сочи.
Глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин сообщил о возгорании танкера в акватории Черного моря, осуществляется постоянный мониторинг состояния воды и воздуха.
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