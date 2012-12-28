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В России
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40 минут назад

Зрители рассказали о возврате денег за билеты на отмененные концерты Канье Уэста

Некоторые зрители уже смогли вернуть деньги за билеты на отмененные концерты Канье Уэста (Ye) в Санкт-Петербурге, хотя организатор Say Agency объявил о запуске официального возврата только с 12 октября. В некоторых случаях речь идет о десятках тысяч рублей.

Так, продюсер из Москвы Владислава Коновалова приобрела два билета по 19 тыс. рублей каждый и около 4 тыс. рублей заплатила за сервисный сбор. После отказа в возврате она направила досудебные претензии продавцу билетов и организатору, подготовила иск и обратилась в Роспотребнадзор. После этого банк провел чарджбэк — без учета сервисного сбора.

Еще одна зрительница, Алена Жгун из Санкт-Петербурга, купила билет за 17 тыс. рублей плюс 1,7 тыс. рублей сервисного сбора. После претензии, обращения в Роспотребнадзор и подготовки иска ей вернули 17 тыс. рублей.

«2 октября пришел кассовый чек о возврате, 4 октября деньги зачислились на карту. Вернул сам продавец, не банк, это видно по чеку с его кассы. Не в полном объеме, только 17 тыс. рублей. Иск не отзываю», — рассказала она «Известиям».

При этом часть зрителей пока не смогла получить деньги. Одна из покупательниц приобрела два билета на 10 октября за 77 тыс. рублей, однако при попытке оформить возврат на сайте «Интикетс» получила уведомление о том, что сервис станет доступен только с 12 октября.
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