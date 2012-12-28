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В России
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сегодня, 17:16
Продажи в книжных магазинах России ускорили падение в 2026 году
При этом в 2022 году оборот достигал 39,96 млрд рублей, в 2023-м — 38,02 млрд, в 2024-м — 37,43 млрд, за 2025 год — 36,98 млрд.
Средняя цена книги в офлайн-рознице в годовом выражении выросла на 12,7%, до 615,4 рубля. В период 2024–2025 годов по стране было закрыто 558 книжных магазинов, а открыто лишь 272, следует из данных АСКР.
Книжные магазины теперь конкурируют не только между собой, но и с маркетплейсами и цифровыми сервисами. Так, в «Яндекс Книгах» ежемесячно читают и слушают произведения 7,5 млн подписчиков — это на 44% больше, чем годом ранее. В компании называют книги одним из драйверов развития мультиподписки «Плюс», аудитория которой достигла 49,4 млн человек, что на 14,4% выше показателей 2025 года.
В «Литрес» не называют точные данные, но указывают, что на платформе рынок электронных книг за полгода вырос на 11%, аудиокниг — на 8%. При этом годом ранее аудиосегмент показал прирост 28%. Замедление темпов прироста руководство платформы связывает с тем, что формат вошел в зрелую фазу.
Участники рынка и независимые эксперты называют несколько факторов падения продаж в офлайн-рознице. Среди них — рост цен на книги, налоговая нагрузка, санкции и отток покупателей в другие форматы.
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