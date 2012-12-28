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сегодня, 15:33

Два человека пострадали при обрушении пешеходного перехода в Татарстане

Конструкция надземного пешеходного перехода рухнула на трассе М-7 «Волга». В результате инцидента пострадали два человека. Пострадавших доставили в больницу.

Наземный переход обрушился на трассе в Татарстане, — сообщает прокуратура региона; известно о двух пострадавших.

Прокуратура Пестречинского района организовала проверку по факту обрушения наземного перехода на трассе вблизи села Кощаково.

На видео момента обрушения, опубликованном в соцсетях, грузовик въезжает под надземный переход с поднятым кузовом и цепляется им за конструкцию.

«Прокуратура Пестречинского района организовала проверку по факту обрушения наземного перехода на трассе вблизи села Кощаково», — говорится в сообщении.

Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах республики, предварительно, при обрушении пострадали два человека.

Госавтоинспекция Татарстана сообщает, что водитель грузового автомобиля FAW, двигаясь с поднятым кузовом, задел им пролет надземного пешеходного перехода, в результате чего произошло обрушение.

По информации ГУ МЧС, в 12.44 поступило сообщение о том, что в селе Кощаково Пестречинского района произошло обрушение конструкции надземного пешеходного перехода над автодорогой Казань — Шемордан.

«На данный момент поступила информация о двух пострадавших — водителе и пассажире грузового автомобиля, пассажир от госпитализации отказался», — отмечается в сообщении главка.
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