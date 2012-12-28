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сегодня, 15:33
Два человека пострадали при обрушении пешеходного перехода в Татарстане
Конструкция надземного пешеходного перехода рухнула на трассе М-7 «Волга». В результате инцидента пострадали два человека. Пострадавших доставили в больницу.
Прокуратура Пестречинского района организовала проверку по факту обрушения наземного перехода на трассе вблизи села Кощаково.
На видео момента обрушения, опубликованном в соцсетях, грузовик въезжает под надземный переход с поднятым кузовом и цепляется им за конструкцию.
«Прокуратура Пестречинского района организовала проверку по факту обрушения наземного перехода на трассе вблизи села Кощаково», — говорится в сообщении.
Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах республики, предварительно, при обрушении пострадали два человека.
Госавтоинспекция Татарстана сообщает, что водитель грузового автомобиля FAW, двигаясь с поднятым кузовом, задел им пролет надземного пешеходного перехода, в результате чего произошло обрушение.
По информации ГУ МЧС, в 12.44 поступило сообщение о том, что в селе Кощаково Пестречинского района произошло обрушение конструкции надземного пешеходного перехода над автодорогой Казань — Шемордан.
«На данный момент поступила информация о двух пострадавших — водителе и пассажире грузового автомобиля, пассажир от госпитализации отказался», — отмечается в сообщении главка.
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