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В России
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сегодня, 14:35
В Минздраве оценили рост цен на жизненно важные лекарства в РФ
Увеличение стоимости жизненно важных препаратов оказалось ниже уровня инфляции.
«Цены на ЖНВЛП ниже уровня инфляции», — заявил Глаголев в кулуарах форума «Биопром».
Он отметил, что ведомство осуществляет постоянный мониторинг ценовой ситуации для 820 международных непатентованных наименований и около 1000 готовых лекарственных форм в различных дозировках и упаковках, — пишет МК.
Представитель Минздрава пояснил, что важным фактором сдерживания цен является регистрация воспроизведенных лекарственных средств (дженериков) и биоаналогов. По его словам, выход на рынок каждого последующего воспроизведенного препарата сопровождается применением понижающего ценового коэффициента, что способствует общей тенденции к снижению стоимости лекарств.
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