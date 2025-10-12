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В России
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сегодня, 14:35

В Минздраве оценили рост цен на жизненно важные лекарства в РФ

Увеличение стоимости жизненно важных препаратов оказалось ниже уровня инфляции.

Заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев рассказал, что рост цен на жизненно важные лекарства в РФ с начала года оказался ниже уровня инфляции, — передает ТАСС.

«Цены на ЖНВЛП ниже уровня инфляции», — заявил Глаголев в кулуарах форума «Биопром».

Он отметил, что ведомство осуществляет постоянный мониторинг ценовой ситуации для 820 международных непатентованных наименований и около 1000 готовых лекарственных форм в различных дозировках и упаковках, — пишет МК.

Представитель Минздрава пояснил, что важным фактором сдерживания цен является регистрация воспроизведенных лекарственных средств (дженериков) и биоаналогов. По его словам, выход на рынок каждого последующего воспроизведенного препарата сопровождается применением понижающего ценового коэффициента, что способствует общей тенденции к снижению стоимости лекарств.
лекарства
болезни
здоровье
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