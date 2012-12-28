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Нобелевскую премию по физике вручили за открытие космических нейтрино
Нобелевской премии по физике в 2026 году удостоен бельгийско-американский ученый Фрэнсис Хальцен за важный вклад в работу обсерватории IceCube и за открытие космических нейтрино.
Уточняется, что премия была присуждена «за ключевой вклад в работу нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических астрофизических нейтрино», — передает «Интерфакс».
Хальцен родился в 1944 году в Тинене (Бельгия), работает в Висконсинском университет в Мадисоне.
Как отмечается в пресс-релизе Нобелевского комитета, Фрэнсис Хальцен в 1988 году предложил использовать лед на Южном полюсе для обнаружения нейтрино из «высокоэнергетических процессов в далекой Вселенной». У льда на Южном полюсе множество преимуществ: он чист и прозрачен, свободен от различных помех, а территория геологически стабильна и не подвержена землетрясениям. Его видение и научное лидерство сыграли основополагающую роль в создании в 2011 году нейтринной обсерватории IceCube. Она представляет собой блок льда объемом свыше кубического километра, расположенного под антарктической станцией Амундсена-Скотта. Внутри этого блока на глубине до 2,5 км находятся высокочувствительные фотоэлементы, способные регистрировать голубые вспышки света. Достичь такой глубины могут нейтрино и мюоны. В релизе отмечается, что «нейтрино, в отличие от других частиц, долетают до нас без изменения направления и без потери энергии». При столкновении нейтрино с атомным ядром возникает вспышка света, которую можно отследить с помощью детекторов в леднике.
«Данные о взаимодействии нейтрино позволят исследователям получить знания об условиях, в которых могут возникать высокоэнергетические нейтрино, и, возможно, даже позволят открыть неизведанные космические явления», — говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.
В прошлом году Нобелевскую премию по физике получили Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис «за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи».
Накануне объявили лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. Награды удостоены американский ученый Карл Дейссерот и ученые из Германии Петер Хегеман и Георг Нагель с формулировкой «за открытия в области светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики».
Седьмого октября объявят Нобелевского лауреата по химии.
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