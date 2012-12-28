Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Реанимация «Туриста-2»: застройщик представил изменённый проект
Общество
Липецкая вечЁрка: когда включат отопление, реанимация «Туриста-2», и 12-летний водитель
Общество
В пожаре на проспекте Мира пострадал липчанин
Происшествия
Липецкая область атакована БПЛА
Происшествия
«SOS! Угроза обрушения и пожара в жилом доме»
Общество
Участнику добровольческого формирования разрешили не возвращать кредит, но пришлось судиться
Общество
Инспекторы ДПС через пробку доставили в больницу мужчину с сердечным приступом
Общество
Угонщик попал в аварию и вернул поврежденную «Ладу» на прежнее место
Происшествия
Один незаконно пойманный рак обойдётся в 1688 рублей
Общество
Что, на ваш взгляд, подорожало ощутимее всего?
Говорит Липецк
Читать все
Один незаконно пойманный рак обойдётся в 1688 рублей
Общество
Девятиэтажный дом на улице Меркулова месяц без горячей воды
Общество
Усманец забыл деньги в банке у кассы — их тут же забрал следующий клиент
Происшествия
Липецкий караоке-клуб заплатит 60 000 рублей за нарушение авторских прав
Общество
«SOS! Угроза обрушения и пожара в жилом доме»
Общество
Липчанина жестоко избили ночью у кафе «Бархат»: дело направлено в суд
Общество
В Липецкой области станет теплее
Погода в Липецке
Сёстры-подростки на каникулах пропалывали кукурузу, но оплату за это не получили
Общество
На 14 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Обманутой мошенниками женщине вернут полмиллиона рублей
Происшествия
Читать все
В мире
216
сегодня, 13:40

Нобелевскую премию по физике вручили за открытие космических нейтрино

Нобелевской премии по физике в 2026 году удостоен бельгийско-американский ученый Фрэнсис Хальцен за важный вклад в работу обсерватории IceCube и за открытие космических нейтрино.

Лауреатом Нобелевской премии по физике за 2026 год стал Фрэнсис Хальцен, — рассказали в Нобелевском комитете.

Уточняется, что премия была присуждена «за ключевой вклад в работу нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических астрофизических нейтрино», — передает «Интерфакс».

Хальцен родился в 1944 году в Тинене (Бельгия), работает в Висконсинском университет в Мадисоне.

Как отмечается в пресс-релизе Нобелевского комитета, Фрэнсис Хальцен в 1988 году предложил использовать лед на Южном полюсе для обнаружения нейтрино из «высокоэнергетических процессов в далекой Вселенной». У льда на Южном полюсе множество преимуществ: он чист и прозрачен, свободен от различных помех, а территория геологически стабильна и не подвержена землетрясениям. Его видение и научное лидерство сыграли основополагающую роль в создании в 2011 году нейтринной обсерватории IceCube. Она представляет собой блок льда объемом свыше кубического километра, расположенного под антарктической станцией Амундсена-Скотта. Внутри этого блока на глубине до 2,5 км находятся высокочувствительные фотоэлементы, способные регистрировать голубые вспышки света. Достичь такой глубины могут нейтрино и мюоны. В релизе отмечается, что «нейтрино, в отличие от других частиц, долетают до нас без изменения направления и без потери энергии». При столкновении нейтрино с атомным ядром возникает вспышка света, которую можно отследить с помощью детекторов в леднике.

«Данные о взаимодействии нейтрино позволят исследователям получить знания об условиях, в которых могут возникать высокоэнергетические нейтрино, и, возможно, даже позволят открыть неизведанные космические явления», — говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

В прошлом году Нобелевскую премию по физике получили Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис «за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи».

Накануне объявили лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. Награды удостоены американский ученый Карл Дейссерот и ученые из Германии Петер Хегеман и Георг Нагель с формулировкой «за открытия в области светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики».

Седьмого октября объявят Нобелевского лауреата по химии.
физика
наука
Нобелевская премия
0
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить