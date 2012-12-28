Нобелевскую премию по физике вручили за открытие космических нейтрино

Нобелевской премии по физике в 2026 году удостоен бельгийско-американский ученый Фрэнсис Хальцен за важный вклад в работу обсерватории IceCube и за открытие космических нейтрино.