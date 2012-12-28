В Иркутской области 81-летнему рыбаку удалось спастись после нападения медведя

Очередной случай нападения медведя на человека произошел в Иркутской области. Там хищник ранил 81-летнего пенсионера в труднодоступной местности на реке Киренга в районе деревни Чинонга Качугского района.