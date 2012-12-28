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сегодня, 12:44
В Иркутской области 81-летнему рыбаку удалось спастись после нападения медведя
Очередной случай нападения медведя на человека произошел в Иркутской области. Там хищник ранил 81-летнего пенсионера в труднодоступной местности на реке Киренга в районе деревни Чинонга Качугского района.
«Хищник ранил 81-летнего пенсионера в труднодоступной местности на реке Киренге в районе деревни Чинонга Качугского района», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, хищник атаковал пенсионера, когда тот причалил к берегу и начал разгружать лодку. Мужчина сумел отбиться от зверя, вернуться в лодку и отплыть.
Уточняется, что в результате инцидента пенсионер получил ранения рук и тела. В настоящий момент уточняются обстоятельства произошедшего. В сообщении призвали жителей региона ограничить походы в лес, — пишут «Известия».
В пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета 5 октября сообщили, что сотрудники СК РФ инициировали проведение доследственных проверок по фактам гибели двух мужчин в результате нападений диких медведей в Иркутской области. Отмечалось, что первый инцидент произошел 2 октября в Усть-Илимском районе, где хищник задрал 71-летнего пенсионера, второй — 4 октября в Казачинско-Ленском районе, где медведь насмерть загрыз 55-летнего работника в жилом вагончике.
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