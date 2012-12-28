Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Реанимация «Туриста-2»: застройщик представил изменённый проект
Общество
На 14 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На тамбовской трассе перевернулась «Лада Гранта»: в салоне было двое детей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: когда включат отопление, реанимация «Туриста-2», и 12-летний водитель
Общество
В пожаре на проспекте Мира пострадал липчанин
Происшествия
Липецкая область атакована БПЛА
Происшествия
«SOS! Угроза обрушения и пожара в жилом доме»
Общество
Участнику добровольческого формирования разрешили не возвращать кредит, но пришлось судиться
Общество
Угонщик попал в аварию и вернул поврежденную «Ладу» на прежнее место
Происшествия
Инспекторы ДПС через пробку доставили в больницу мужчину с сердечным приступом
Общество
Читать все
Что, на ваш взгляд, подорожало ощутимее всего?
Говорит Липецк
Один незаконно пойманный рак обойдётся в 1688 рублей
Общество
Девятиэтажный дом на улице Меркулова месяц без горячей воды
Общество
Усманец забыл деньги в банке у кассы — их тут же забрал следующий клиент
Происшествия
Липецкий караоке-клуб заплатит 60 000 рублей за нарушение авторских прав
Общество
«SOS! Угроза обрушения и пожара в жилом доме»
Общество
В Липецкой области станет теплее
Погода в Липецке
Липчанина жестоко избили ночью у кафе «Бархат»: дело направлено в суд
Общество
На 14 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Обманутой мошенниками женщине вернут полмиллиона рублей
Происшествия
Читать все
В России
131
сегодня, 12:44

В Иркутской области 81-летнему рыбаку удалось спастись после нападения медведя

Очередной случай нападения медведя на человека произошел в Иркутской области. Там хищник ранил 81-летнего пенсионера в труднодоступной местности на реке Киренга в районе деревни Чинонга Качугского района.

В Иркутской области 81-летний мужчина получил травмы после нападения медведя во время рыбалки на реке Киренге, — рассказали в региональном МВД.

«Хищник ранил 81-летнего пенсионера в труднодоступной местности на реке Киренге в районе деревни Чинонга Качугского района», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, хищник атаковал пенсионера, когда тот причалил к берегу и начал разгружать лодку. Мужчина сумел отбиться от зверя, вернуться в лодку и отплыть.

Уточняется, что в результате инцидента пенсионер получил ранения рук и тела. В настоящий момент уточняются обстоятельства произошедшего. В сообщении призвали жителей региона ограничить походы в лес, — пишут «Известия».

В пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета 5 октября сообщили, что сотрудники СК РФ инициировали проведение доследственных проверок по фактам гибели двух мужчин в результате нападений диких медведей в Иркутской области. Отмечалось, что первый инцидент произошел 2 октября в Усть-Илимском районе, где хищник задрал 71-летнего пенсионера, второй — 4 октября в Казачинско-Ленском районе, где медведь насмерть загрыз 55-летнего работника в жилом вагончике.
медведи
животные
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить