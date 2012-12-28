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В России
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В 2027 году страховые пенсии проиндексируют дважды
В 2027 году страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца повысят дважды – 1 февраля и 1 апреля.
Февральское повышение страховых пенсий затронет работающих и неработающих получателей, — пояснил он.
«Размер пересчитают с учетом фактического роста потребительских цен за 2026 год. Одновременно увеличатся стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата, из которых складывается страховая пенсия», — указал Говырин. С 1 апреля пройдет второй этап повышения: стоимость пенсионного балла дополнительно увеличат с учетом доходов Социального фонда и экономических показателей, добавил парламентарий. "Фиксированная выплата сохранит февральский размер, поэтому итоговая прибавка будет зависеть от числа накопленных пенсионных баллов», — рассказал Говырин.
Работающим пенсионерам первого августа учтут страховые взносы, поступившие за них в 2026 году, — сообщил он.
Социальный фонд проведет перерасчет автоматически. Прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных баллов, а ее сумма зависит от заработка и пенсионной истории человека. В результате страховая пенсия такого получателя в течение года может увеличиться три раза», — отметил депутат.
Социальные и связанные с ними государственные пенсии повысят первого апреля согласно росту общероссийского прожиточного минимума пенсионера за 2026 год, — подчеркнул он.
«Накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты скорректируют 1 августа с учетом новых поступлений и результатов инвестирования средств», — отметил Говырин. Для военных пенсионеров проект федерального бюджета предусматривает повышение с 1 октября на 4 процента.
«После утверждения бюджетных решений увеличение денежного довольствия повлечет перерасчет пенсий согласно законодательству», — указал он.
Все плановые индексации и перерасчеты проведут без заявления, — констатировал Говырин.
«Если сумма после установленной даты не изменилась или вызывает вопросы, гражданскому пенсионеру следует запросить расчет в Социальном фонде, военному пенсионеру - в ведомстве, назначившем выплату», — резюмировал депутат.
По словам главы комитета Совфеда по социальной политике Алексея Синицына, комитет в режиме нулевого чтения рассмотрел бюджеты социальных фондов — Социального фонда и фонда обязательного медицинского страхования, — передает РИА Новости.
«Коллеги уверены, что бюджеты максимально сбалансированы, и мы видим это по цифрам, что все запланированные расходы бюджетов этих фондов имеют строго определенный источник финансирования, поэтому мы точно понимаем, что эти обязательства будут профинансированы», — добавил сенатор.
По словам Синицына, в проекте бюджета увеличены расходы на развитие отрасли здравоохранения в целом.
«На это будет направлено более 7 триллионов, 1,8 из которых это федеральный бюджет и 5,2 триллиона по линии бюджета фонда обязательного медицинского страхования», — отметил глава комитета.
Кроме того, подчеркнул сенатор, «детский» бюджет за три года составит более 10 триллионов — это единое пособие и материнский капитал.
«Сохраняется и ежегодная семейная выплата в виде возмещения части уплаченного налога на доходы физических лиц гражданам с двумя и более детьми», — объяснил парламентарий.
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