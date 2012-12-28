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41 минуту назад

В Иркутской области у контактировавших с заболевшей женщиной выявили COVID-19 и риновирус

У людей, контактировавших с женщиной, у которой ранее диагностировали пневмонию неустановленной этиологии, в Иркутской области выявили два случая COVID-19 и два случая риновирусной инфекции.

Исследования в Иркутской области выявили у лиц, контактировавших с женщиной, у которой была выявлена пневмония неустановленной этиологии, по два случая коронавируса и риновирусной инфекции, — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«По результатам лабораторных исследований выявлены два случая COVID-19 и 2 случая риновирусной инфекции», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что других возбудителей инфекционных болезней ни у кого из контактных не обнаружено, — передает ТАСС.
ковид
риновирус
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