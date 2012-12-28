В Иркутской области у контактировавших с заболевшей женщиной выявили COVID-19 и риновирус

У людей, контактировавших с женщиной, у которой ранее диагностировали пневмонию неустановленной этиологии, в Иркутской области выявили два случая COVID-19 и два случая риновирусной инфекции.