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В России
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сегодня, 15:03
В РФ вступили в силу правила регистрации криптовалютных бирж и обменников
В России вступили в силу правила, по которым участники крипторынка — биржи, обменники и депозитарии — могут подавать документы на получение лицензий. Сделать это можно уже с 5 октября.
Таким образом, первые регулируемые посредники в операциях с криптовалютами, по оценкам регулятора, могут появиться уже завтра. Это возможно благодаря упрощенной системе получения лицензий для действующих на традиционном рынке брокеров, банков, операторов информационных систем, — передает РБК.
«Если говорить об упрощенной системе (она существует для текущих брокеров, банков), можно без каких-либо проблем получить лицензию криптообменника; для ОИСов — получить лицензию крипто-цифрового депозитария и, соответственно, для участников ЭПР — и то и другое в упрощенном порядке. Там один день. То есть если кто-то подаст 5 октября, то 6 [октября] у него будет эта лицензия», — заявил в конце сентября первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.
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