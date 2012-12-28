Минфин РФ в пять раз нарастит покупки валюты и золота

Министерство увеличит покупки валюты и золота по бюджетному правилу до 12,7 млрд рублей в день против прежних 2,5 млрд. Это максимальный объем сделок с ноября 2023 года.