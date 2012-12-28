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В России
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сегодня, 14:06
Минфин РФ в пять раз нарастит покупки валюты и золота
Министерство увеличит покупки валюты и золота по бюджетному правилу до 12,7 млрд рублей в день против прежних 2,5 млрд. Это максимальный объем сделок с ноября 2023 года.
В нем отмечается, что объем ежедневных операций в октябре в пять раз превышает сентябрьский объем, когда ежедневный объем операций составлял 2,5 млрд рублей, — передает ТАСС.
«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составит 279,42 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 октября 2026 года по 6 ноября 2026 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 12,7 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Центробанк России будет зеркалировать эти операции на внутреннем рынке, и одновременно продавать валюту в эквиваленте 580 млн руб. в день — это отражение инвестиций из ФНБ, совершенных в предыдущие периоды. С учетом этих операций чистый объем покупок валюты в октябре-начале ноября составит 12,12 млрд рублей, против 1,92 млрд рублей месяцем ранее, — передает РБК.
Минфин приобретает валюту и золото в рамках бюджетного правила, начиная с мая 2026 года. До этого министерство продавало валюту в период с июля 2025 года по февраль 2026 года, а потом выдерживало двухмесячную паузу в операциях из-за планов по изменению цены отсечения (или базовой цены) на нефть в рамках бюджетного правила. С момента возобновления покупок максимальный объем таких сделок был зафиксирован в июне — на 9,9 млрд рублей, это было связано с высокими ценами на нефть. К концу лета цены на нефть скорректировались, и в сентябре покупки валюты и золота сократились до локального минимума в 2,5 млрд рублей.
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