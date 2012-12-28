Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
У бара сбили женщину: водитель сделал это намеренно
Происшествия
Полноценный отопительный сезон в Липецке может начаться на следующей неделе
Общество
С кофемашиной убежал из «METRO» 27-летний липчанин
Происшествия
Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Происшествия
Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался стройкой на Соколе
Общество
52-летний мужчина погиб под Липецком в столкновении легковушки с грузовиком
Происшествия
Ну и ню: обвинённого бывшей подчинённой в распространении порнографии майора ГАИ оправдал суд
Общество
Сегодня в Липецке: День учителя, сфера, в которой наш регион лидирует по зарплатам
Общество
На улице Звёздной может появиться новая многоэтажка
Общество
Три часа державший в страхе общежитие на улице Марины Расковой дебошир сел на три года
Происшествия
Читать все
Реанимация «Туриста-2»: застройщик представил изменённый проект
Общество
На тамбовской трассе перевернулась «Лада Гранта»: в салоне было двое детей
Происшествия
Липчане перестали тратить больше на общепит
Экономика
Ну и ню: обвинённого бывшей подчинённой в распространении порнографии майора ГАИ оправдал суд
Общество
В пожаре на проспекте Мира пострадал липчанин
Происшествия
Фиктивными жёнами иностранцев липчанки становились за 5000-15000 рублей: дело о нелегальной миграции ушло в суд
Происшествия
«Прокололась»: в Ельце разоблачили косметолога без лицензии
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +17
Общество
Липецкая вечЁрка: когда включат отопление, реанимация «Туриста-2», и 12-летний водитель
Общество
На 14 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
В России
126
сегодня, 14:06

Минфин РФ в пять раз нарастит покупки валюты и золота

Министерство увеличит покупки валюты и золота по бюджетному правилу до 12,7 млрд рублей в день против прежних 2,5 млрд. Это максимальный объем сделок с ноября 2023 года.

Минфин РФ с 7 октября по 6 ноября направит на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила 279,42 млрд рублей. Ежедневный объем операций составит в эквиваленте 12,7 млрд рублей, — говорится в сообщении министерства.

В нем отмечается, что объем ежедневных операций в октябре в пять раз превышает сентябрьский объем, когда ежедневный объем операций составлял 2,5 млрд рублей, — передает ТАСС.

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составит 279,42 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 октября 2026 года по 6 ноября 2026 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 12,7 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Центробанк России будет зеркалировать эти операции на внутреннем рынке, и одновременно продавать валюту в эквиваленте 580 млн руб. в день — это отражение инвестиций из ФНБ, совершенных в предыдущие периоды. С учетом этих операций чистый объем покупок валюты в октябре-начале ноября составит 12,12 млрд рублей, против 1,92 млрд рублей месяцем ранее, — передает РБК.

Минфин приобретает валюту и золото в рамках бюджетного правила, начиная с мая 2026 года. До этого министерство продавало валюту в период с июля 2025 года по февраль 2026 года, а потом выдерживало двухмесячную паузу в операциях из-за планов по изменению цены отсечения (или базовой цены) на нефть в рамках бюджетного правила. С момента возобновления покупок максимальный объем таких сделок был зафиксирован в июне — на 9,9 млрд рублей, это было связано с высокими ценами на нефть. К концу лета цены на нефть скорректировались, и в сентябре покупки валюты и золота сократились до локального минимума в 2,5 млрд рублей.
валюта
золото
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить