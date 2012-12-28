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В России
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сегодня, 13:04

В Росреестре предлагают обязать сообщать о неточных границах участков

Уточняется, что данная мера нужна для повышения осведомленности населения о состоянии принадлежащей гражданам недвижимости.

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий Росреестр уведомлять граждан через «Госуслуги» об отсутствии точных границ принадлежащих им земельных участков и необходимости зарегистрировать права на расположенные на них постройки, — говорится в электронной базе Госдумы.

Инициативу внесли сенаторы Андрей Кутепов, Игорь Тресков и Александр Шохин. Документ опубликовали 2 октября.

Авторы предлагают направлять уведомления владельцам участков, сведения о местоположении границ которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или требуют уточнения,— передает РБК.

Росреестр также должен будет информировать о необходимости зарегистрировать права на здания, сооружения и объекты незавершенного строительства либо определить координаты их контуров, если соответствующих сведений нет в ЕГРН.

Выписка из ЕГРН — основной документ, подтверждающий право собственности на тот или иной объект недвижимости — квартиру, дом, гараж, садовый участок. В ней отражены характеристики недвижимости, информация о собственнике, наличии или отсутствии ограничений прав и обременений у объекта.

Выписка необходима при проведении сделок с недвижимостью, при оформлении залога, оспаривании сделок в суде, открытии наследства и оформлении завещания.

В пояснительной записке сенаторы отметили, что с 1 марта 2025 года запрещены сделки с земельными участками без точных границ, однако собственники могут узнать об их отсутствии только при совершении сделки.

Аналогичный механизм уведомлений предложили для построек, эксплуатация которых с этой же даты запрещена при отсутствии зарегистрированных прав.

Правительство поддержало законопроект при условии его доработки. В частности, кабмин предложил предусмотреть возможность отказаться от уведомлений в личном кабинете на «Госуслугах», а также определить форму и формат таких сообщений.

Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Ранее был принят закон, который с 1 марта 2026 года изменит правила определения видов разрешенного использования земельных участков. ВРИ будет определяться с учетом установленных для территории правил. Закон также устанавливает порядок его изменения и случаи, когда участок можно использовать независимо от установленного вида разрешенного использования.
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