Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Ну и ню: обвинённого бывшей подчинённой в распространении порнографии майора ГАИ оправдал суд
Фиктивными жёнами иностранцев липчанки становились за 5000-15000 рублей: дело о нелегальной миграции ушло в суд
Ну и ню: обвинённого бывшей подчинённой в распространении порнографии майора ГАИ оправдал суд
В России
163
сегодня, 13:04
В Росреестре предлагают обязать сообщать о неточных границах участков
Уточняется, что данная мера нужна для повышения осведомленности населения о состоянии принадлежащей гражданам недвижимости.
Инициативу внесли сенаторы Андрей Кутепов, Игорь Тресков и Александр Шохин. Документ опубликовали 2 октября.
Авторы предлагают направлять уведомления владельцам участков, сведения о местоположении границ которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или требуют уточнения,— передает РБК.
Росреестр также должен будет информировать о необходимости зарегистрировать права на здания, сооружения и объекты незавершенного строительства либо определить координаты их контуров, если соответствующих сведений нет в ЕГРН.
Выписка из ЕГРН — основной документ, подтверждающий право собственности на тот или иной объект недвижимости — квартиру, дом, гараж, садовый участок. В ней отражены характеристики недвижимости, информация о собственнике, наличии или отсутствии ограничений прав и обременений у объекта.
Выписка необходима при проведении сделок с недвижимостью, при оформлении залога, оспаривании сделок в суде, открытии наследства и оформлении завещания.
В пояснительной записке сенаторы отметили, что с 1 марта 2025 года запрещены сделки с земельными участками без точных границ, однако собственники могут узнать об их отсутствии только при совершении сделки.
Аналогичный механизм уведомлений предложили для построек, эксплуатация которых с этой же даты запрещена при отсутствии зарегистрированных прав.
Правительство поддержало законопроект при условии его доработки. В частности, кабмин предложил предусмотреть возможность отказаться от уведомлений в личном кабинете на «Госуслугах», а также определить форму и формат таких сообщений.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.
Ранее был принят закон, который с 1 марта 2026 года изменит правила определения видов разрешенного использования земельных участков. ВРИ будет определяться с учетом установленных для территории правил. Закон также устанавливает порядок его изменения и случаи, когда участок можно использовать независимо от установленного вида разрешенного использования.
0
0
0
1
0
Комментарии